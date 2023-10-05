Оптимальный вариант локализации производства.

Статус крупнейшего автопроизводителя в мире обязывает Toyota Motor держаться за рынок США, который одновременно входит в тройку крупнейших рынков по объёмам реализации электромобилей. Местное производство тяговых батарей пока отстаёт от китайского более чем в пять раз по своим масштабам, но власти и частные компании прилагают все усилия для того, чтобы американская электромобильная промышленность меньше зависела от импорта. К локализации производителей склоняют и правила субсидирования покупок электромобилей для некоторых категорий граждан США.

Как сообщает Reuters, на этой неделе компании LG Energy Solution и Toyota Motor объявили о соглашении, которое предусматривает получение второй от первой тяговых аккумуляторов для своих электромобилей, которые будут выпускаться на предприятии в штате Кентукки с 2025 года. LG Energy Solution вложит в расширение одного из своих предприятий в Мичигане $3 млрд, чтобы обеспечить партнёра аккумуляторами для примерно 250 000 ежегодно выпускаемых в США электромобилей.

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Источник изображения: LG Energy Solution

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В перспективе у корейской LG Energy Solution на территории Северной Америки будет действовать восемь предприятий по выпуску тяговых аккумуляторов, в управлении которыми она так или иначе будет участвовать. Toyota станет пятым получателем такой продукции в США, составив компанию General Motors, Honda, Stellantis и Hyundai.