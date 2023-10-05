Землю — рабочим, а крестьяне перебьются!

Острова Японского архипелага содержат не так много свободной земли для реализации масштабных планов властей и частного бизнеса по возрождению местной полупроводниковой промышленности. Как отмечает Nikkei Asian Review, на этой неделе премьер-министр страны Фумио Кисида (Fumio Kishida) объявит об изменениях в правилах перевода земель из одной категории в другую, которые упростят процедуру выделения участков, которые предназначались для сельскохозяйственной деятельности, например, под нужды строительства предприятий критически важных для национальной экономики отраслей. К таковым предлагается отнести сферу производства полупроводниковых компонентов, аккумуляторных батарей и биотехнологии.

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Источник изображения: Xinhua/Kyodo

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По состоянию на прошлый год, Япония располагала около 10 000 га земель промышленного назначения, что соответствует двум третям уровня 2011 года. Чтобы продолжить выделение новых участков под строящиеся предприятия той же полупроводниковой отрасли, необходимо пересматривать их назначение. Новые процедуры, предлагаемые правительством, позволят упростить этот процесс и сократить время, требуемое при таком переводе, с одного года до четырёх месяцев. Серьёзными полномочиями в принятии таких решений уже сейчас обладают муниципальные власти регионов Японии. Они уже сейчас могут выделять участки под строительство центров обработки данных, складов для хранения продуктов питания или предприятий по выращиванию сельскохозяйственных культур в искусственных условиях. Перечень приоритетных отраслей, под нужды которых будет выделяться земля по ускоренной схеме, планируется расширить. Власти надеются, что подобная инициатива будет стимулировать развитие производственных объектов за пределами крупных городских агломераций.