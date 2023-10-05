Рафик невиновен.

Стоило рупору одной из двух основных политических партий США намекнуть, что некоторые тайваньские компании не против заработка на сотрудничестве с Huawei Technologies, находящейся под американскими санкциями с 2019 года, как со страниц Nikkei Asian Review к утру полетели заявления представителей тайваньского Министерства экономики о начале расследования деятельности четырёх местных компаний, подозреваемых в нарушении экспортных ограничений США в части взаимодействия с Huawei.

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Источник изображения: Reuters

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Тайваньские чиновники решительно заявили, что вина четырёх фигурантов этого дела не доказана, и соответствующие компании занимаются системами очистки сточных вод, не имея доступа к критически важным технологиям, которые тщательно оберегаются законодательством США далеко за пределами страны. Собственно, напрямую о сотрудничестве с Huawei в сфере очистки отходов производства говорит только одна из четырёх тайваньских компаний. Ещё одна признаётся, что была вовлечена в строительные работы по заказу одной из китайских компаний, подозреваемых в связях с Huawei, но при этом всячески подчёркивает свою законопослушность во всех юрисдикциях.