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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Bloomberg утверждает, что тайваньские компании помогают Huawei обходить санкции США
Ничего личного, просто бизнес.

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Агентство Bloomberg в августе этого года наблюдало за активностью на строительных площадках в окрестностях Шэньчжэня, где расположена штаб-квартира Huawei Technologies, и теперь считает возможным утверждать, что предположительно строящиеся в интересах этого китайского гиганта промышленные предприятия в Китае возводятся не без помощи тайваньских подрядчиков. По крайней мере, за время наблюдения корреспонденты Bloomberg на нескольких строительных площадках заметили представителей как минимум четырёх компаний со штаб-квартирой на Тайване и технику французского поставщика технических газов Air Liquide.

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Источник изображения: Bloomberg

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Французская компания сразу подчеркнула, что ничего запрещаемого санкциями США или их союзников для нужд Huawei не поставляет, хотя и не стала опровергать сам факт взаимодействия с этой китайской компанией. Представительства четырёх тайваньских компаний в Китае так или иначе оказались задействованы при строительстве промышленных объектов, которые, как предполагают представители Bloomberg, будут использоваться Huawei для обхода зарубежных санкций и перехода к импортозамещению полупроводниковых компонентов. Впрочем, пожелавшие выразить свою позицию по вопросу представители этих тайваньских компаний заявили, что никаких экспортных ограничений США при взаимодействии с Huawei не нарушают. Они работают в сфере строительства или переработки химикатов, а в этих отраслях сотрудничество с попавшими под санкции США компаниями не запрещено.

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