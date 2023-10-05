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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тим Кук выручил $41,5 млн от продажи пакета акций Apple
Вот что бывает, когда отказываешься от пакета на кассе супермаркета.

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Стоило отдельным аналитикам заявить, что акции Apple достигли пика своей курсовой стоимости в июле, а теперь будут снижаться, как на страницах Reuters появилась новость о крупнейшей за последние два года сделке с участием генерального директора Тима Кука (Tim Cook), который недавно реализовал на рынке 511 000 принадлежавших ему акций. В итоге глава Apple выручил $41,5 млн после уплаты налогов, хотя без учёта данных вычетов рыночная стоимость проданных акций достигала $87,8 млн.

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Источник изображения: Reuters

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Предыдущая крупнейшая сделка такого рода была зарегистрирована в августе 2021 года, тогда Тим Кук выручил от продажи акций $355 млн. Сейчас он владеет 3,3 млн акций компании, которые по текущему курсу оцениваются примерно в $565 млн. Возможно, руководитель Apple разделяет опасения аналитиков по поводу динамики спроса на смартфоны в Северной Америке. Специалисты Canalys, например, считают, что по итогам года объёмы поставок смартфонов там снизятся на 12%.

#apple #финансы #акции #тим кук
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