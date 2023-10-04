NVIDIA чуть меньше соберёт за один квартал.

Аналитики KeyBanc Capital Markets после изучения ситуации на рынке смартфонов, ПК и серверного оборудования заявили, что в первых двух секторах спрос начинает постепенно возвращаться к росту, за исключением Китая, где сохраняет слабость. На серверном направлении динамику определяет сегмент систем искусственного интеллекта, но спрос превышает предложение примерно на 20%, поэтому дальнейший рост выручки участников рынка в этой сфере будет определяться только возможностями производителей. Как известно, «узким местом» техпроцесса является этап упаковки и тестирования чипов, применяемых в ускорителях вычислений.

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Источник изображения: NVIDIA

Только на ускорителях семейства L40S, как считают эксперты, NVIDIA в этом полугодии выручит от $2,5 до $3 млрд. Во второй половине следующего года, когда в строй будут введены дополнительные мощности по тестированию и упаковке чипов, NVIDIA сможет неплохо заработать на старте поставок ускорителей B100 семейства Blackwell, в существование которых недавно заставил всех поверить тайваньский ресурс DigiTimes. Считается, что поставки B100 компания NVIDIA начнёт в четвёртом квартале 2024 года.

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В стане AMD всё тоже идёт немного не по плану, как утверждает источник. Массовые поставки ускорителей Instinct MI300A, которые должны начаться в этом квартале, немного задерживаются, но за пределы указанного периода всё равно не выходят. Проблемы, как отмечается, возникли на стороне сопутствующего программного обеспечения. Даже в этой ситуации AMD может в текущем квартале выручить от поставок таких ускорителей до $500 млн. По итогам следующего года профильная выручка AMD может увеличиться до $4 млрд.