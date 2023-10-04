Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейские власти только собираются определить перечень особо защищаемых отраслей экономики
Выбор стоит между узким и широким перечнями приоритетных отраслей.

реклама

За последние пять лет именно США задавали общий для западного мира вектор ограничения поставок в Китай технологий, которые позволяли бы этой стране конкурировать с гегемоном. Евросоюз в силу более сложного характера экономических связей с Китаем и между странами блока к резким шагам был не всегда готов, поэтому европейские законодатели, как поясняет Bloomberg, только готовятся сформулировать основные региональные принципы защиты критически важных для Европы технологий, равно как и определить приоритеты в политике субсидирования соответствующих отраслей экономики.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

От более широкого определения приоритетных отраслей экономики власти Европы намереваются перейти к узкому, включающему самые чувствительные с точки зрения взаимодействия с Китаем. Передовые технологии производства полупроводниковых компонентов, искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии — вот те сферы, от которых европейские страны будут отсекать китайских конкурентов, а также выделять на соответствующие направления деятельности повышенные субсидии.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В более широкий перечень также попадают технологии обработки информации, получаемой сенсорами, технологии связи и навигации, космические и реактивные системы (включая гиперзвуковые), энергетические проекты (включая сферу ядерного синтеза), робототехника и материаловедение, а также технологии вторичной переработки. Страны блока постараются учесть интересы соседей, чтобы избежать перекосов при выделении тех же субсидий, в результате которых одним страны получат неоправданное преимущество по сравнению с другими.

#евросоюз #европа #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-советник Кучмы назвал Китай, Индию и Бразилию «противниками» Украины
В Финляндии призвали расширить ЕС во избежание попадания стран под влияние России и Китая
Глава МИД Украины заявил, что Киев устроит только «первосортное» членство в Евросоюзе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
24
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
12
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
17
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
5
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
13
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
14
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
5

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
11:37
за стоимость 4090 можно отлично отдохнуть на мальдивах с двумя прелестными цыпочками 19 лет и еще останется
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
ExtenZ
11:33
Горшочек - не вари!
В ЕП подняли вопрос о статусе расследования терактов на «Северных потоках»
мама Стифлера
11:30
Сочувствую, Вашей нищете.
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
glavhyilo
11:28
сша-это единственная страна на планете,пременившая ядерное оружие.Они в том веке хиросиму с нагасаки,закидали ядерными бомбами.А чтоб япошки не кудахтали потом,завалили их деньгами.
Минобороны КНДР: США грозят применением оружия массового уничтожения
Chihonya
11:27
Шишкин, у тебя ее просто Леха по пьяни свиснул, не рассказывай тут, крышки не люблю... и 850-й ssd-шник у тебя без приставки Х, просто 850-й, мелкий лгунишка)
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
Грецкий Олег
11:23
Deepcool Macube 110. Лучше этого «огрызка» от Lian Li в разы. Толстый метал, столько же слотов под диски, только вместо дырочек от сыра, все продуваемые отверстия сделаны в виде «меш». Так же сам корп...
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
Сергей Козлов
11:22
Ну, чёт не было ни одного леопарда, у которого бы башня отлетал к е#еням.
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
Апшеронский скакел
11:21
То есть платить за всë должен ЕС?
Глава МИД Украины заявил, что Киев устроит только «первосортное» членство в Евросоюзе
мама Стифлера
11:20
Дело не в боковой крышке. А совсем в другом.
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
Блейд
11:18
Мне не нравится боковые крышки, какие бы они не были.
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем