Выбор стоит между узким и широким перечнями приоритетных отраслей.

За последние пять лет именно США задавали общий для западного мира вектор ограничения поставок в Китай технологий, которые позволяли бы этой стране конкурировать с гегемоном. Евросоюз в силу более сложного характера экономических связей с Китаем и между странами блока к резким шагам был не всегда готов, поэтому европейские законодатели, как поясняет Bloomberg, только готовятся сформулировать основные региональные принципы защиты критически важных для Европы технологий, равно как и определить приоритеты в политике субсидирования соответствующих отраслей экономики.

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Источник изображения: Bloomberg

От более широкого определения приоритетных отраслей экономики власти Европы намереваются перейти к узкому, включающему самые чувствительные с точки зрения взаимодействия с Китаем. Передовые технологии производства полупроводниковых компонентов, искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии — вот те сферы, от которых европейские страны будут отсекать китайских конкурентов, а также выделять на соответствующие направления деятельности повышенные субсидии.

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В более широкий перечень также попадают технологии обработки информации, получаемой сенсорами, технологии связи и навигации, космические и реактивные системы (включая гиперзвуковые), энергетические проекты (включая сферу ядерного синтеза), робототехника и материаловедение, а также технологии вторичной переработки. Страны блока постараются учесть интересы соседей, чтобы избежать перекосов при выделении тех же субсидий, в результате которых одним страны получат неоправданное преимущество по сравнению с другими.