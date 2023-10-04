Проект в США сталкивается с задержками.

Японское издание Nikkei Asian Review сообщило, что подрядчики TSMC уже готовы приступить к монтажу оборудования на строящемся совместном предприятии с Sony и Denso по контрактному выпуску чипов, которое к концу следующего года начнёт функционировать на юго-западе Японии. Монтаж оборудования начнётся в текущем месяце, и если всё пойдёт такими темпами, то выпуск 28-нм и 22-нм чипов может быть налажен в Японии с опережением первоначального графика.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Быстрому прогрессу совместного предприятия TSMC в Японии способствуют несколько факторов. Во-первых, в отличие от «буксующего» американского проекта TSMC, в Японии развита инфраструктура подрядчиков, некоторые из них даже имеют тесные связи с Тайванем, поэтому строительство продвигается гораздо быстрее. Во-вторых, японские власти выделяют более щедрые субсидии, покрывая до 40% расходов TSMC и её партнёров на строительство предприятия. В-третьих, здесь будут выпускать более зрелые чипы, не тоньше 12-нм, и организовать такое производство гораздо проще и дешевле, чем с нуля создавать инфраструктуру для выпуска передовых 4-нм чипов в Аризоне. В итоге американский проект TSMC реализуется с задержкой, и выпуск продукции это предприятие начнёт не ранее 2025 года.