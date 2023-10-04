Машина также была замечена со странным аксессуаром, напоминающим спутниковую антенну.

Ресурс Electrek эту неделю начал с обсуждения видео, на котором автор на русском языке описывает свои впечатления от знакомства с интерьером предсерийного образца пикапа Tesla Cybertruck. Как уточняется, съёмка проводилась в штате Огайо, так что строить теории заговора о тайном экспорте таких машин в Россию преждевременно. Более того, по территории североамериканского континента предсерийные экземпляры Tesla Cybertruck получили настолько широкое распространение, что были замечены другими очевидцами в Мексике.

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Источник изображения: Erik Johnson, Facebook

На крыше конкретного экземпляра, помимо обычной выносной антенны для радиостанции, красовался необычный предмет, напоминающий антенну мобильного терминала Starlink для работы со спутниковой связью. В принципе, такой аксессуар вполне может быть предложен любителям дальних путешествий, хотя на практике радиус удаления от очагов цивилизации любого электромобиля определяется совокупностью запаса хода и климатических условий, а не покрытием территории сетью спутниковой связи.

Источник изображения: Electrek

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Возвращаясь к изучению интерьера Tesla Cybertruck по результатам минутного видеоролика, наспех снятого камерой смартфона, можно отметить наличие у пикапа рулевого колеса приплюснутой формы, классического для машин марки Tesla центрального дисплея с виртуальным ползунком переключения «передач» (режимов работы трансмиссии), двух ниш для хранения и зарядки смартфонов, подстаканников необычной формы, а также привычной карточки вместо ключа. Подстаканники есть и в подлокотнике заднего ряда, а большая панорамная крыша сочетается с солнцезащитными козырьками, раскладывающимися в два сложения до довольно большой площади. Последнее решение уже применяется на кроссоверах Tesla Model X. Клавиша аварийной сигнализации расположена в районе зеркала заднего вида ближе к потолку, поэтому любители посылать окружающим «тайные световые сигналы» во время движения будут вынуждены то и дело «тыкать пальцем в небо».