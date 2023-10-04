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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel отделит бизнес, унаследованный от Altera
И выведет его на IPO, предварительно найдя стратегического инвестора на стороне.

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Как поясняет Bloomberg, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) попробовал обратить ещё одно спорное решение своих предшественников, заявив о выделении унаследованного от Altera бизнеса по производству программируемых матриц в самостоятельную структурную единицу с 1 января следующего года. Руководить дочерней компанией будет поручено Сандре Ривере (Sandra Rivera), которая сейчас заведует серверным бизнесом Intel.

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Источник изображения: Getty Images

Напомним, что за активы Altera в 2015 году компании Intel пришлось выложить $16,7 млрд. Ранее независимая компания занималась разработкой программируемых вычислительных матриц, и даже заказывала их в производство компании Intel. Интеграция данных направлений деятельности имела свои недостатки, по словам действующего главы корпорации. Подразделение PSG, которое в прошлом квартале хоть и получило рекордную выручку, вынуждено было сконцентрироваться на направлении телекоммуникационных и серверных решений, а ведь программируемые матрицы также востребованы в аэрокосмической сфере и в сегменте средств промышленной автоматизации. Intel начнёт расширять ассортимент своих предложений, предлагая и более доступные матрицы FPGA, но случится это уже в следующем году, после выделения профильного бизнеса из структуры корпорации.

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Наконец, главная идея трансформаций будет заключаться в поиске стратегического внешнего инвестора для данного бизнеса, а в течение двух или трёх ближайших лет Intel рассчитывает вывести новую дочернюю компанию на фондовый рынок. По сути, Гелсингер повторяет в этом случае путь, который был проделан с израильской компанией Mobileye, которую предыдущее руководство Intel купило несколько лет назад, но нынешний генеральный директор осенью прошлого года вывел её на IPO.

#intel #mobileye #altera #fpga #pio
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