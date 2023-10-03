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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США решили, что предупреждая об усилении санкций Китай, они смогут сохранить с ним хорошие отношения
Стой, кто идёт, стрелять буду. Стою. Стреляю!

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Участие государственного лидера КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping) в ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско пока остаётся под большим вопросом, а потому власти США перестали стесняться своих намерений усугубить санкции против КНР в сфере технологий для выпуска полупроводниковых компонентов. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные высокопоставленные источники, чиновники США предпочли заранее уведомить китайскую сторону о намерениях усилить санкции в этой сфере к началу октября, чтобы повысить степень доверия между странами. Впрочем, на смягчение «удара» были направлены прежде всего переговоры на эту тему, которые длятся уже несколько недель, по данным источника.

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Источник изображения: AFP

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То есть, по логике американской стороны, заведомое ухудшение положения КНР, обеспечиваемое новыми санкциями США, должно быть «подслащено» тем фактом, что об этих намерениях американцы уведомили оппонентов заранее, а не стали дожидаться визита руководителя КНР в Сан-Франциско. В то же время, как отмечает Bloomberg, группа американских сенаторов надеется посетить Китай и пообщаться с товарищем Си по поводу санкций, которые китайская сторона некоторое время назад ввела в отношении продукции американской компании Micron Technology. Напомним, что микросхемы памяти этой марки теперь нельзя использовать в критически важной инфраструктуре КНР.

#сша #китай #санкции
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