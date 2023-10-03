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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам прошлого квартала BYD удалось обойти Tesla по количеству выпущенных электромобилей
Но в поставках компания Илона Маска всё равно впереди.

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Китайский автогигант BYD ещё в прошлом году прекратил выпуск автомобилей, оснащаемых исключительно двигателем внутреннего сгорания, и сейчас все выпускаемые под этой маркой машины являются либо аккумуляторными электромобилями, либо гибридами. При этом в статистике производителя эти типы транспортных средств не всегда чётко дифференцируются, что и привело к давнему появлению мнения о том, что BYD по масштабам производства уже обошёл Tesla.

В действительности, как поясняет ресурс Barron’s, только в минувшем квартале BYD удалось произвести больше «чистокровных» электромобилей, чем Tesla, и это произошло во многом из-за необходимости последней приостановить работу предприятия в Шанхае для подготовки к выпуску обновлённой Model 3. Если говорить конкретно, то в прошлом квартале BYD выпустила около 440 тысяч электромобилей, а вот Tesla отчиталась лишь о 430 488 выпущенных экземплярах.

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Источник изображения: Tesla

В сфере поставок электромобилей Tesla пока опережает BYD, поскольку по итогам прошлого квартала её удалось отгрузить клиентам 435 059 машин на электротяге, тогда как китайский конкурент ограничился 431 603 экземплярами. В любом случае, разрыв не так велик и составляет только 3456 машин.

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Всего за предыдущие 12 месяцев Tesla удалось выпустить около 1,8 млн электромобилей, но клиенты успели получить около 1,7 млн машин из этого количества. BYD за тот же период смогла произвести 1,4 млн электромобилей, но поставила клиентам только 1,3 млн. По итогам календарного года компания Tesla рассчитывает доставить покупателям 1,8 млн электромобилей. Сможет ли с ней соперничать в этом отношении BYD, узнаем уже в начале января. Борьба обещает быть жёсткой, ведь китайская компания предлагает более широкий ассортимент моделей, среди которых есть и массовые доступные электромобили, в отличие от продукции Tesla в её нынешнем виде.

#аналитика #tesla #электромобили #byd
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