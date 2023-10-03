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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Японии ускорители NVIDIA подорожали минимум на 16%
За счёт колебаний валютных курсов.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, на японском рынке наблюдается не только дефицит дорогих игровых видеокарт семейства GeForce RTX 40, но и рост цен на ускорители NVIDIA для систем искусственного интеллекта. По крайней мере, решения на базе чипа H100 в сентябре подорожали сразу на 16% примерно до $36 300 за штуку. По крайней мере, такой ценник установила на них одна из компаний, официально занимающаяся реализацией данных ускорителей на японском рынке.

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Источник изображения: NVIDIA

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Причина повышения стоимости этих ускорителей в Японии хорошо знакома российским читателям — отпускная цена NVIDIA в долларах не изменилась, но японская национальная валюта успела ослабнуть настолько, что ценовая политика местных партнёров компании потребовала корректировки. Желающим сэкономить предлагаются ускорители NVIDIA A100, которые примерно в 2,2 раза дешевле. Как показывает анализ информации японских ценовых агрегаторов, за три месяца средняя стоимость старшей H100 выросла в этой стране примерно на 20%. Покупатели среди разработчиков систем искусственного интеллекта находятся и при этом уровне цен, как отмечают в издании Nikkei Asian Review.

#nvidia #искусственный интеллект #япония #a100 #h100
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