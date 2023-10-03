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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Еврокомиссия отрицает, что в отношении NVIDIA ведётся антимонопольное расследование
В этом представители органа власти убеждают агентство Reuters.

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Если проводившиеся во Франции обыски в офисах NVIDIA оказались имевшим место событием, то известия об интересе Еврокомиссии к рыночной практике компании в регионе поступили по линии Bloomberg, и пока не нашли подтверждения в официальных комментариях регуляторов. По крайней мере, агентству Reuters они заявили, что никаких следственных действий в отношении NVIDIA с их стороны не предпринимается.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, источники Bloomberg изначально поясняли, что сбор информации европейскими регуляторами ведётся неофициально и предварительно, и решение о начале формального расследования ещё не принято. Акции NVIDIA на фоне подобных известий немного подросли в цене, а ещё уверенности инвесторам придали заявления представителей Goldman Sachs, которые образно выразились, что «именно NVIDIA будет поставщиком лопат для этой золотой лихорадки на рынке систем искусственного интеллекта» в обозримом будущем, и доминирующему положению компании ничего не мешает.

#nvidia #еврокомиссия #антимонопольщики #расследование
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