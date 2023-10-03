А возглавляет компанию Джим Келлер, который подтянул в совет директоров Раджу Кодури.

Канадский стартап Tenstorrent с декабря 2020 года прославился преимущественно тем, что к команде руководства присоединился легендарный разработчик процессоров Джим Келлер (Jim Keller), который за свою многолетнюю историю профессиональной деятельности успел приложить руку к созданию довольно успешных на рынке процессоров Apple, Intel, AMD и Tesla. В январе текущего года Келлер возглавил Tenstorrent в должности генерального директора, а в апреле совет директоров компании приютил и кочующего вслед за своим приятелем Раджу Кодури (Raju Koduri).

По информации Reuters, на этой неделе компания Tenstorrent сообщила о достижении договорённости с Samsung Electronics об использовании 4-нм техпроцесса корейского контрактного производителя для выпуска одного из кристаллов, входящего в состав ускорителя вычислений Quasar. Как и многие разработчики чипов, Tenstorrent в данном продукте использует чиплеты, и Samsung будет отвечать за выпуск только одного из кристаллов.

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Источник изображения: Tenstorrent

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Сделка эта выглядит немного странной, если вспомнить, что в августе этого года Samsung Electronics в компании нескольких инвесторов вложила около $100 млн в капитал Tenstorrent. Получается, чтобы привлечь нового заказчика, корейская компания сперва заплатила ему деньги. Они, конечно, в перспективе могут вернуться, но об условиях новой сделки между компаниями ничего не сообщается.