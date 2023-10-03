В третьем квартале объёмы поставок сократились, но так и было запланировано.

Фондовый рынок вчера отреагировал на публикацию предварительных итогов квартала компанией Tesla сдержанно, вызвав рост курса акций компании на доли процента. С одной стороны, в третьем квартале объёмы выпуска электромобилей этой марки последовательно снизились на 10%, но это было ожидаемо из-за необходимости приостанавливать работу конвейера на крупнейшем предприятии компании в Шанхае. С другой стороны, инвесторов воодушевило стремление Tesla отгрузить по итогам года обещанные 1,8 млн машин.

Как поясняет The Verge, в третьем квартале Tesla выпустила 430 488 электромобилей, что на 10% меньше результатов второго квартала, но в годовом сравнении объёмы производства всё равно увеличились на четверть. Соответственно, в третьем квартале объёмы поставок продукции Tesla последовательно сократились на 6,6% до 435 059 машин, но в годовом сравнении прирост достиг 26,5%.

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Источник изображения: Tesla

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Всего в этом году компания поставила клиентам 1,32 млн электромобилей, поэтому для достижения годовой цели в четвёртом квартале ей требуется отгрузить только 476 000 машин. Это всего на 10 000 штук больше, чем было поставлено по итогам рекордного для компании второго квартала этого года. Конечно, Илон Маск (Elon Musk) в начале года определил 2 млн отгруженных электромобилей как программу-максимум на текущий год, но в текущих рыночных условиях эта цель выглядит менее реалистично, чем 1,8 млн.