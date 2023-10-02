И для местных учебных заведений.

Власти Индии под нажимом американских партнёров отказались от первоначальной идеи серьёзно ограничить импорт в страну ноутбуков и планшетов зарубежной сборки, но формально процедура локализации просто будет сильнее растянута во времени. По данным Bloomberg, компания HP Inc. решила не тянуть с демонстрацией лояльности данной инициативе индийского правительства, пообещав начать выпуск так называемых «хромбуков» на юге Индии уже с этой недели.

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Источник изображения: HP Inc.

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Недорогие устройства будут выпускаться на предприятии подрядчика Flex Ltd., которое снабжает HP Inc. ноутбуками и настольными ПК для реализации на территории Индии с 2020 года. Конечным заказчиком хромбуков выступит корпорация Google, входящая в состав холдинга Alphabet. Основная их часть будет распространяться по индийским образовательным учреждениям. С этой точки зрения локализация производства особенно важна, поскольку позволяет избежать влияния импортных пошлин на конечную стоимость устройства, которая в данном случае будет оставаться приемлемой для образовательного сектора Индии.