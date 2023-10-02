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Новости Hardware Алексей Сычёв
Обновление Tesla Model Y в Китае оказалось незаметным
До масштабов изменений Tesla Model 3 оказалось далеко.

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Серьёзно переработав интерьер и экстерьер Tesla Model 3, одноимённая американская компания в случае с Model Y, как отмечает Reuters, в минувшие выходные представила на китайском рынке лишь слегка улучшенную версию кроссовера. По имеющимся на официальном сайте автопроизводителя изображениям сложно судить, как изменилась внешность новинки, но официально упоминаются только колёсные диски нового дизайна.

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Источник изображения: Tesla

В Китае машина предлагается в трёх модификациях. Базовая заднеприводная за $36 134 предлагает запас хода от 532 до 554 км по циклу CLTC и время разгона до 100 км/ч не более 5,9 секунд. Полноприводные варианты доступны в версиях с запасом хода до 688 и 615 км соответственно, но в последнем случае покупатель может рассчитывать на более высокую динамику. Самая дорогая версия кроссовера набирает скорость 250 км/ч против 217 км/ч у обычной, а её время разгона до 100 км/ч уменьшено до 3,7 секунды.

Источник изображения: Tesla

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Цена Tesla Model Y тоже не изменилась, поэтому о характере обновления вообще довольно сложно судить. Сегодня станут известны предварительные итоги квартала, и тогда станет понятно, сколько электромобилей Tesla удалось выпустить и реализовать за три предыдущих месяца. Возможно, руководство компании позже расскажет не только о характере обновления Model Y, но и сроках начала поставок электрических пикапов Cybertruck.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model y
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