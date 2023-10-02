Норма прибыли продолжит восстанавливаться и в этом квартале.

Массово применяемые при производстве компонентов для смартфонов и ПК техпроцессы серии 7 нм и 5 нм в предыдущие несколько месяцев были не так востребованы, поскольку на рынке возникли излишки профильных чипов, поэтому компания TSMC даже снизила сумму капитальных расходов в связи с отсутствием необходимости расширять профильные производственные мощности. Как сообщает DigiTimes, уровень загрузки производственных линий TSMC начал расти, а в четвёртом квартале объёмы продаж профильной продукции продолжат расти.

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Источник изображения: DigiTimes

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Снижение степени загрузки конвейера негативно сказывается на финансовом положении производителя, поскольку определённые постоянные затраты присутствуют вне зависимости от количества выпускаемой продукции. Когда степень загрузки конвейера выше, такие расходы удаётся распределить между большим количеством продукции. Компания не всегда имеет возможность переносить возросшую себестоимость на потребителей, поэтому в таких случаях страдает её норма прибыли. Улучшение ситуации с загрузкой мощностей должно обрадовать руководство TSMC, но пока оно рассчитывает, что по итогам текущего года выручка компании сократится на 10 % до примерно $68 млрд.