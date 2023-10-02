Как всегда, манипуляции с ценами, «фирмы-прокладки» и злоупотребление инсайдерской информацией.

В прошлом году бывший руководитель китайского промышленного конгломерата Tsinghua Unigroup, который прошёл процедуру банкротства, был заподозрен в финансовых махинациях, а теперь South China Morning Post сообщает, что следствие определило состав преступления, в совершении которого обвиняется Чжао Вэйгуо (Zhao Weiguo). По данным органов правосудия, занимая в период с 2018 по 2021 годы пост председателя совета директоров Tsinghua Unigroup, Чжао вступил в сговор с Ли Люйюанем (Li Luyuan), чтобы незаконно присвоить себе государственные средства в размере $64,3 млн.

реклама

Источник изображения: Handout

Источником незаконной выгоды стали манипуляции с ценами на недвижимость в одном из технопарков в Пекине, частично занять который должны были структуры Tsinghua Unigroup. По данным следствия, Чжао и его сообщник приобрели недвижимость по заниженной цене, чтобы потом перепродать по более высокой стоимости. Разницу в размере $64,3 млн обвиняемые как раз и прикарманили, как предполагает сторона обвинения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Дополнительно Чжао вменяется ущерб в размере $123 млн, который был нанесён его деятельностью по закупке услуг по заведомо завышенным ценам. Ещё $6,4 млн были незаконно заработаны на посреднических услугах с занижением реальной стоимости. Чжао свою вину в суде признал и раскаялся, но пока вердикт о характере наказания не оглашён.