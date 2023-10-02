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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компоненты для смартфонов в прошлом году определяли 46% выручки GlobalFoundries
Но доля автомобильного сегмента будет укрепляться.

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Представителям CNBC удалось побывать на передовых предприятиях GlobalFoundries в штате Нью-Йорк, и в результате увлекательной экскурсии они выяснили, что именно в этом регионе компания имеет доступ к самой дешёвой электроэнергии, которая поставляется преимущественно с гидроэлектростанций. В тех же Германии и Сингапуре, например, для выработки электроэнергии, потребляемой предприятиями компании, используется природный газ. Предприятие Fab 8 в штате Нью-Йорк, потребляет 2 ГВт‧ч электроэнергии в день и более 15 млн кубометров воды, 65% которой умудряется использовать вторично. Словом, близость к обширным водным ресурсам выгодна для компании.

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Источник изображения: CNBC

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С трудовыми ресурсами у GlobalFoundries в США всё не так хорошо, но компания старается сотрудничать с университетами в рамках подготовки собственных кадров. Структурно выручка компании в прошлом году на 46% зависела от рынка смартфонов, и спад спроса на компоненты для них негативно сказывается на выручке. Годом ранее эта доля достигала 50%, и постепенно она будет сокращаться, поскольку компания делает ставку на развитие бизнеса по выпуску чипов для автопрома. Производители транспортных средств тоже заинтересованы в сотрудничестве с GlobalFoundries, американские корпорации Ford и General Motors уже заключили с ней долгосрочные контракты, столкнувшись с дефицитом чипов в прошлом году. В общей сложности у компании заключено примерно 50 долгосрочных соглашений с клиентами.

#полупроводники #литографическое производство #globalfoundries
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