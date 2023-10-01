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В июле руководство TSMC на квартальной отчётной конференции заявило, что по итогам текущего года рассчитывает столкнуться со снижением выручки примерно на 10%. Если учесть, что в прошлом году компания выручила $76 млрд, то в текущем году выручка компании может приблизиться к $68 млрд, и этот прогноз разделяют и аналитики New Street Research. Спад спроса на компоненты для ПК и смартфонов после завершения пандемии значительно подорвёт выручку TSMC, поскольку участники рынка вынуждены долго бороться со складскими излишками.
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При этом бум систем искусственного интеллекта, который толкает TSMC на удвоение мощностей по тестированию и упаковке чипов с использованием передовой технологии CoWoS, в текущем году не сможет перевесить негативные последствия рыночных тенденций в потребительском сегменте рынка. В случае с ускорителями NVIDIA основная часть добавленной стоимости оседает в карманах этой компании, а не выпускающей по её заказу чипы тайваньской TSMC.
Зато уже в следующем году, как надеются представители New Street Research, выручка TSMC вернётся к росту, а по итогам 2025 года и вовсе достигнет $100 млрд. Таким образом, дно будет пройдено в 2023 году, и в дальнейшем тайваньский контрактный производитель полупроводниковых компонентов сможет вернуться к стабильному увеличению выручки. Дело, опять же, не столько в росте спроса на серверные компоненты, а в нормализации ситуации на рынке смартфонов и ПК, которая к тому времени должна будет произойти, по мнению авторов прогноза.