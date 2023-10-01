С соответствующими заказами она обратилась к тайваньским поставщикам.

Причастность китайской компании SMIC к производству мобильного процессора HiSilicon Kirin 9000s, который изготовлен по аналогу 7-нм технологии в условиях санкций США, Японии и Нидерландов, пока официально не подтверждена. Между тем, сам дебют этого компонента вызвал недовольство регуляторов США, которые с 2019 года добиваются того, чтобы Huawei Technologies утратила доступ к передовым литографическим технологиям. Не исключено, что в результате против Huawei, SMIC и их партнёров будут выдвинуты новые экспортные ограничения.

Тайваньские СМИ сообщают, что в таких условиях SMIC решила обратиться к своим поставщикам на этом острове с просьбой как можно скорее отгрузить партию сырья и материалов, эквивалентную её двухгодичной потребности. Как считается, поставки необходимых материалов тайваньские партнёры SMIC начнут в этом квартале — на дворе, напоминаем, уже четвёртый.

реклама

Источник изображения: SMIC

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

С одной стороны, SMIC нуждается в запасе критически важных материалов на случай ужесточения санкций со стороны США и их союзников. С другой стороны, компания может рассчитывать на рост спроса на свои услуги после негласного признания её успеха в способности выпускать 7-нм компоненты для китайских заказчиков типа Huawei. В этом случае иметь хороший запас материалов тоже не будет лишним.