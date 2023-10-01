Добротный помощник в хозяйстве за сумму около $10 000.

В конце октября в Японии начнёт работу крупная автомобильная выставка, поэтому местные производители готовят свои новинки к экспозиции и интригуют потенциальных покупателей первыми подробностями о самых интересных из них. Как сообщает Electrek, компания Honda Motor решила претворить анонсированный ещё в декабре прошлого года план представить электрический вариант популярного на домашнем рынке компактного автомобиля N-Van, который при скромных внешних габаритах предлагает широкие возможности трансформации салона.

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Источник изображения: Honda Motor

Электрическую сущность новинки в наименовании подчёркивает лишь появившаяся позади литера «e». Ёмкость тяговой батареи пока не уточняется, но известно, что её полного заряда хватит примерно на 210 км пути при передвижении по городу. Поскольку N-Van e задумывается в качестве компактного коммерческого транспортного средства для мегаполисов, то такого запаса хода ему должно хватить для типового сценария использования. От бензинового предшественника он унаследовал схему трансформации салона, предусматривающую возможность сложить все сидения, кроме водительского, в ровный пол. Отсутствие средней стойки и наличие сдвижной задней двери с пассажирской стороны тоже существенно облегчает перемещение людей или грузов в салон или за его пределы.

Источник изображения: Honda Motor

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Примечательно, что система питания V2H позволяет крохотному электромобилю питать бытовые энергопотребители совокупной мощностью до 1500 Вт, а также подключать какое-то не слишком мощное электрооборудование. Специальный переходник вставляется в зарядный порт на передней панели машины, ближе к одной из фар. Самое главное, что в Японии стоимость такого электромобиля должна уложиться в эквивалент $10 000, хотя последнее обстоятельство можно будет уточнить ближе к концу наступившего месяца. В продажу машина поступит лишь весной следующего года.