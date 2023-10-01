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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple выяснила, как победить перегрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max
Замедлять процессор для этого не придётся, а вот с зарядными устройствами нужно быть осторожнее.

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Появление в смартфонах Apple новейшего поколения зарядного порта USB-C уже обросло в информационной среде различными казусами, но некоторую часть пользователей в целом беспокоил высокий нагрев смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max при зарядке, а также использовании ряда ресурсоёмких приложений. Агентству Bloomberg удалось получить от Apple актуальные комментарии о результатах внутреннего расследования компании на эту тему, и к хорошим новостям можно отнести возможность решить проблему перегрева установкой программного обновления, а также отсутствие необходимости замедлять при этом работу центрального процессора.

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Источник изображения: Bloomberg

Apple в своих объяснениях перечисляет три группы вероятных причин перегрева. Прежде всего, в операционной системе iOS 17 есть ошибка, которая способна вызывать такой перегрев. Естественно, её устранят в ближайшее время, но при этом не уточняется, решит ли проблему запланированный на октябрь выход iOS 17.1. Программная проблема на уровне операционной системы способна вызывать перегрев смартфонов лишь у части пользователей, как отмечает Apple.

Во-вторых, высокая фоновая активность приложений, характерная для первых нескольких дней работы смартфона после покупки или восстановления, тоже может служить причиной его перегрева. В данном случае проблема устраняется сама собой после того, как все настройки будут осуществлены и устройство вернётся к обычному режиму работы.

Нашлись факторы, провоцирующие перегрев, и на стороне отдельных приложений, разработанных другими компаниями. Например, запрещённый в РФ Instagram такую проблему был способен вызывать, но в обновлении от 27 сентября она уже устранена. Приложение Uber и игра Asphalt 9 этим тоже грешили, но очевидно, что разработчики примут соответствующие меры.

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К слову, зарядные устройства мощностью свыше 20 Вт действительно могут вызывать небольшой перегрев смартфонов Apple новой серии, но он не настолько критичен, чтобы мешать работе, как пояснила компания. Наконец, разработчик iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max разубедил общественность в способности титановой рамы негативно влиять на условия теплоотвода — по словам представителей Apple, всё как раз наоборот. Готовящееся же программное обновление для iOS 17 не снизит производительность смартфона сразу после его установки или в дальнейшем, а также никак не повлияет на информационную безопасность устройств. И уж тем более оно не будет замедлять работу процессора, как предполагали некоторые источники.

#смартфоны #apple #iphone 15 pro #iphone 15 pro max #перегрев
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