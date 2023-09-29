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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская NIO ищет возможности для кооперации с Mercedes-Benz
Но с немецкой стороны звучат возражения.

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Агентство Reuters вчера сообщило со ссылкой на собственные источники, что молодая китайская компания NIO рассматривает варианты сотрудничества с Mercedes-Benz, которые позволили бы немецкому автогиганту получить долю в бизнесе этого китайского автопроизводителя в обмен на доступ к технологическим решениям NIO, которые помогли бы старожилу европейского авторынка продвинуться в совершенствовании собственных электромобилей.

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Источник изображения: Mercedes-Benz

В этом году руководство обеих компаний уже обсуждало подобные планы. Европейский автопроизводитель заинтересован в получении ноу-хау китайского стартапа, а последний сейчас испытывает финансовые трудности, возникшие из-за совмещения этапа бурного роста объёмов производства и сложной конкурентной обстановки на китайском рынке, которую усугубила «ценовая война», развязанная компанией Tesla с начала текущего года.

Представители NIO сотрудникам Reuters заявили, что эти слухи не имеют под собой основания. Представители Mercedes-Benz смогли лишь подтвердить, что генеральный директор компании постоянно общается с прочими лидерами отрасли, среди которых есть и основатель NIO Уилльям Ли (William Li). Напомним, что похожий по концепции альянс недавно возник между Volkswagen и XPeng, в результате чего немецкий автогигант получил 5% акций китайского конкурента, а также возможность вывести на китайский рынок две модели электромобилей совместной разработки. С концерном SAIC сотрудничает родственная марка Audi. Китайский производитель электромобилей Leapmotor, как сообщается, интересуется сотрудничеством с иностранными компаниями, которые хотели бы вложить деньги в его развитие.

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Знакомые с ходом переговоров между NIO и Mercedes-Benz источники утверждают, что немецкая сторона против формирования тесных связей с китайским партнёром на технологическом уровне, поскольку консервативно настроенные управленцы в Европе считают, что такой альянс навредит имиджу немецкой марки. Кроме того, в состав крупнейших акционеров Mercedes-Benz уже входят два китайских инвестора (включая председателя совета директоров Geely и Volvo Car Шу Фу Ли), поэтому сотрудничество с третьим представителем КНР могло бы нарушить баланс интересов акционеров этого европейского автопроизводителя.

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