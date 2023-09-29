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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Франции одобрили распространение прошивки, позволяющей избежать запрета на продажу iPhone 12
Он снизит уровень электромагнитного излучения до нормативных значений.

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На излёте жизненного цикла, напомним, Apple iPhone 12 и его модификации попал под временный запрет на продажу во Франции, поскольку местные регуляторы выявили у устройства превышение по уровню электромагнитного излучения, которое может быть нежелательным с точки зрения потенциального влияния на здоровье пользователя. Как отмечает Reuters, полученную накануне от Apple прошивку для iPhone 12 французские регуляторы изучили, и теперь одобрили её распространение по всем смартфонам данного семейства, эксплуатируемым на территории Франции.

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Источник изображения: Reuters

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Отметим, что на этапе зарождения этого скандала интерес к проблеме проявляли представители Италии, Бельгии, Германии и Нидерландов. Будут ли власти этих стран запрашивать у Apple соответствующую прошивку, снижающую уровень электромагнитного излучения, пока сказать сложно. Apple предстоит иметь дело с ещё одной проблемой, требующей вмешательства через встроенное программное обеспечение: новейшие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max демонстрируют склонность к перегреву при использовании скоростных зарядных устройств и интенсивной работе с ресурсоёмкими приложениями. Считается, что и эту проблему можно решить через программное обновление, но в этом случае придётся частично пожертвовать производительностью смартфона.

#apple #франция #прошивка #apple iphone 12
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