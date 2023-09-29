Пострадают обе стороны внешнеэкономической деятельности.

На этой неделе власти США должны были завершить консультации по формированию запрета на инвестиции со стороны американских граждан и компаний в определённые сферы экономики КНР. Как сообщает Reuters, в существующем виде предлагаемые правила имеют довольно размытую форму, причём это отмечают как представители американского делового сообщества, так и китайская сторона.

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Источник изображения: Reuters

По крайней мере, Китайский совет по продвижению международной торговли официально обратился к властям США с просьбой хорошо подумать, прежде чем вводить ограничения на инвестицию американского капитала в отдельные области китайской экономики. Президент США в прошлом месяце подписал указ, который запрещает американским резидентам вкладывать средства в китайские компании, вовлечённые в разработку микроэлектроники, квантовых вычислений и систем искусственного интеллекта. По мнению китайских чиновников, в нынешнем виде предлагаемые властями США ограничения носят слишком размытый характер и охватывают слишком широкий спектр возможных действий, а также не делают разграничения между военной и гражданской сферами.

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Китайская сторона утверждает, что такие ограничения не только повышают риски для участников внешнеэкономической деятельности, но и увеличивают их расходы на обеспечение соответствия требованиям властей США, а главное — они способны существенно нарушить сложившиеся цепочки поставок в отрасли, которые важны как для Китая, так и для США. Впрочем, в силу предлагаемые ограничения вступят не ранее следующего года, так что у лоббирующих интересы бизнеса сил ещё есть время на попытки внести поправки.