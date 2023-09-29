Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские чиновники призвали власти США задуматься о последствиях ограничений на инвестиции в экономику КНР
Пострадают обе стороны внешнеэкономической деятельности.

реклама

На этой неделе власти США должны были завершить консультации по формированию запрета на инвестиции со стороны американских граждан и компаний в определённые сферы экономики КНР. Как сообщает Reuters, в существующем виде предлагаемые правила имеют довольно размытую форму, причём это отмечают как представители американского делового сообщества, так и китайская сторона.

реклама

Источник изображения: Reuters

По крайней мере, Китайский совет по продвижению международной торговли официально обратился к властям США с просьбой хорошо подумать, прежде чем вводить ограничения на инвестицию американского капитала в отдельные области китайской экономики. Президент США в прошлом месяце подписал указ, который запрещает американским резидентам вкладывать средства в китайские компании, вовлечённые в разработку микроэлектроники, квантовых вычислений и систем искусственного интеллекта. По мнению китайских чиновников, в нынешнем виде предлагаемые властями США ограничения носят слишком размытый характер и охватывают слишком широкий спектр возможных действий, а также не делают разграничения между военной и гражданской сферами.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Китайская сторона утверждает, что такие ограничения не только повышают риски для участников внешнеэкономической деятельности, но и увеличивают их расходы на обеспечение соответствия требованиям властей США, а главное — они способны существенно нарушить сложившиеся цепочки поставок в отрасли, которые важны как для Китая, так и для США. Впрочем, в силу предлагаемые ограничения вступят не ранее следующего года, так что у лоббирующих интересы бизнеса сил ещё есть время на попытки внести поправки.

#сша #китай #санкции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Президент Казахстана заявил, что страна будет следовать антироссийскому санкционному режиму
Блинкен заявил, что принимать решения о территориальных уступках Украины будет Киев
Китай начнёт импортировать российскую свинину после 15-летнего перерыва
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
27
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
14
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
44
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
26
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
2
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
5
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
2
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8

Сейчас обсуждают

Эдуард Харитонов
09:39
Да нет, мобильная 1650 уступает декстопной на 10% +-
GeForce GTX 1650 проверили в 80 современных играх — тянет всё
Чaтo-Б0t
09:39
Елбасы насрал в трусы.
Президент Казахстана заявил, что страна будет следовать антироссийскому санкционному режиму
Чaтo-Б0t
09:37
Потому что спички детям не игрушки, а уж тем более - свiдомым свыням.
Reuters: Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Столтенбергом
Вася Ягодкин
09:29
Чем больше таких как ты тут пишут комментарии тем быстрее украина уйдёт в забвение.
Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу
Показывал 3_14sUn
09:28
Хохол, уймись. Сходи мивины посербай.
Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу
Вася Ягодкин
09:27
русский, чей Крым?
Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу
Григорий Скрипненко
09:27
Дурак, какой апскайл 720п?, 4090 берут для 4К+DLSS (качество) что даёт чистый рендер 2560х1440, картинка лучше чем в нативе с мыльным TAA...
GeForce RTX 5090 может получить 512-битную шину, GDDR7 и будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090
Показывал 3_14sUn
09:26
Тихо, хохол, не буянь, тут русский сайт.
Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу
Владимир Никитенко
09:24
Тут как с Суперджетом - сначала Урра! А потом будет опять карраул!
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
glavhyilo
09:24
германия была аграрной страной,туда её обратно и загоняют в стойло.
Германия отдала ПВО Украине и теперь закупает у Израиля Arrow-3 для защиты от российских ракет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем