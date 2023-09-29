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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries готова вложиться в расширение производства в Германии, но только если власти помогут субсидиями
Новость из серии «и эти туда же».

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Формально американская компания GlobalFoundries на протяжении своей истории развивалась за счёт средств арабских инвесторов и использовала технологии IBM, но её старейшие предприятия расположены в немецком Дрездене, поскольку они достались ещё от AMD при формировании самой GlobalFoundries. Глядя, как власти Германии пусть и с некоторыми колебаниями, но раздают субсидии на развитие конкурирующих проектов TSMC и Intel, руководство GlobalFoundries уже выражало недовольство отсутствием внимания к собственным инициативам в этой сфере.

Теперь издание Handelsblatt сообщает, что генеральный директор GlobalFoundries Томас Колфилд (Thomas Caulfield) на мероприятии в Мюнхене заявил о готовности компании до конца десятилетия удвоить свои производственные мощности в Германии при условии наличия адекватных субсидий со стороны местных властей.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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По крайней мере, GlobalFoundries может вложить в расширение производства на территории Германии почти в два раза около $8 млрд до конца десятилетия, но компания при этом хотела бы покрыть половину профильных расходов за счёт субсидий со стороны правительства страны. Соответствующие заявки уже поданы, но пока чиновники не приняли конкретных решений.

#полупроводники #globalfoundries #германия #субсидии #дрезден
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