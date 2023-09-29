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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla уже начала распространять «спецодежду» участникам новой презентации Cybertruck
Мероприятие должно возвестить о начале поставок серийных машин.

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Подходит к концу третий квартал, но компания Tesla до сих пор не определилась с датой проведения мероприятия, посвящённого началу поставок серийных электрических пикапов Cybertruck. Буквально с каждым днём машины приближаются к состоянию товарных, и компания даже начала разыгрывать приглашение на предстоящее мероприятие в Техасе среди участников программы лояльности, не обозначив дату его проведения. Как сообщает Electrek со ссылкой на членов сообщества (будущих) владельцев Cybertruck, сотрудникам компании работодатель начал выдавать брендированную одежду, которая предназначена для участия в церемонии «запуска» продаж Cybertruck.

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Источник изображения: Cybertruck Owners Club

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Когда состоится сам запуск, при этом не уточняется, но наверняка речь пойдёт о первых днях октября или более поздней дате в течение того же месяца. По факту, первые экземпляры товарных пикапов Cybertruck с высокой вероятностью достанутся сотрудникам Tesla, поскольку обычно они не лишены небольших дефектов, и так компании проще устранять их в процессе дальнейшей эксплуатации. Гораздо важнее, что презентация позволит узнать окончательные характеристики и цену различных модификаций Cybertruck, которые с момента «первой фазы» дебюта в 2019 году могли заметно устареть.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #электрический пикап
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