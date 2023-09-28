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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Европе уже 11 стран готовы вытеснять оборудование Huawei из своих сетей 5G
Им приходится дружить против Китая.

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Как напоминает Reuters, Германия на прошлой неделе стала очередной страной в Европе, которая собирается ввести ограничения или запрет на использование телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE в сетях связи 5G национальных операторов связи. В июне с соответствующим призывом выступил курирующий промышленность Евросоюза Тьерри Бретон (Thierry Breton). В Германии компоненты двух указанных китайских марок предлагается удалить из национальной инфраструктуры сетей связи к 2026 году.

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Источник изображения: Reuters

В полном соответствии с современной парадигмой противостояния США и её союзников Китаю, о своих намерениях избавиться от оборудования Huawei и ZTE в национальных сетях связи ещё в 2020 году объявила Великобритания. Правда, поскольку сделать это в намеченные сроки не удалось, конец периода, отведённого на «очищение», пришлось сдвинуть на конец текущего года.

Эстонский парламент использовать китайское оборудование национальным операторам сетей связи запретил в 2021 году. Латвия в 2020 году лишь ввела ограничения на использование продукции китайских компаний. В Литве закупаемое операторами связи оборудование должно проходить согласование с чиновниками и проверяться на соответствие требованиям национальной безопасности. По всей видимости, китайское оборудование такую проверку не пройдёт.

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В Португалии соответствующая инициатива начала обсуждаться только в этом месяце. Румыния подобные ограничения по предложению США поддержала ещё в 2021 году. В Швеции запрет действует с 2020 года, причём попытки оспорить его в суде в июне этого года не увенчались успехом. Франция в 2020 году просто заявила, что у закупающих оборудование Huawei для сетей 5G операторов связи просто не будет возможности продлить собственные лицензии после того, как истекут действующие. Применять это оборудование без лицензии станет невозможно. В Италии законодательный запрет на использование оборудования Huawei отсутствует, но на практике регуляторы запретили одному из операторов связи заключать контракт с этим китайским поставщиком ещё в 2020 году. По сути, в европейском регионе уже 11 стран в той или иной форме препятствуют распространению китайского оборудования в инфраструктуре местных сетей связи пятого поколения.

#китай #huawei #санкции #европа #сети и телекоммуникация
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