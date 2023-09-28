Объёмы вырастут от силы на 20%.

Близится конец квартала, а поскольку компания Tesla сама реализует выпускаемые электромобили, она имеет возможность очень быстро формировать отчётность за период или менять цены в рознице, что в последние месяцы неоднократно демонстрировалось. По прогнозам аналитиков, в уходящем квартале Tesla удастся выпустить от 440 до 493 тысяч электромобилей. В среднем, в прогнозах упоминается количество на уровне 462 000 доставленных клиентам электромобилей, и это на несколько тысяч меньше, чем в прошлом квартале. Такое снижение лишь отчасти объясняется необходимостью останавливать конвейер крупнейшего предприятия Tesla, которое находится в Шанхае, для его переоснащения под выпуск рестайлинговой версии Model 3.

Эксперты Deutsche Bank, например, рассчитывают на способность Tesla доставить клиентам по итогам текущего квартала не более 440 000 машин. Однако, по их мнению, даже не итоги этого квартала должны вызывать озабоченность инвесторов. Аналитики считают, что в следующем году компания отгрузит клиентам не более 2,1 млн электромобилей, что будет соответствовать приросту не более чем на 20%. Заметим, что в текущем году объёмы поставок должны вырасти на 40% до 1,8 млн штук, а в целом в среднесрочной перспективе Tesla рассчитывает увеличивать поставки на 50% ежегодно.

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Источник изображения: Tesla

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Подобный пессимизм Deutsche Bank объясняет итогами бесед с представителями отрасли на недавнем мероприятии, проходившем в Мюнхене. По крайней мере, прежние темпы экспансии производства электромобилей на предприятиях Tesla в Остине и Берлине уже не предусматриваются, а тот же выпуск Cybertruck в первом случае будет масштабироваться весьма умеренно, поскольку это новая и весьма сложная в производстве модель. В принципе, даже более широкая выборка отраслевых экспертов считает, что Tesla по итогам 2024 года сможет отгрузить клиентам не более 2,3 млн электромобилей. На полуторакратное увеличение это никак не тянет, в любом случае.