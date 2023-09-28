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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У немецкого предприятия Intel могут возникнуть проблемы с подбором персонала
А ещё в Германии высокие тарифы на электроэнергию.

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Издание The Wall Street Journal накануне не упустило возможности погреть руки на проблемах немецкой промышленности, описав те сложности, с которыми может столкнуться корпорация Intel при строительстве в Магдебурге двух предприятий по производству чипов, которые планируется ввести в строй через четыре или пять лет. Компания намерена потратить на проект до 30 млрд евро, треть этой суммы европейские власти готовы предоставить в виде субсидий.

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Источник изображения: The Wall Street Journal

Как заявляет издание, изучение местного рынка труда не позволяет рассчитывать на способность Intel набрать все 3000 необходимых для работы будущих предприятий сотрудников из числа местных жителей. По крайней мере, в ближайших к Магдебургу вузах всего лишь два студента в ближайшие месяцы завершат программу обучения по специальностям, имеющим отношение к полупроводниковому производству. Власти региона готовы организовать целевую подготовку для предприятий Intel, но численность группы студентов всё равно будет измеряться двумя сотнями человек, а сроки их обучения измеряться тремя годами. Кстати, на последнем году обучения Intel собирается отправить студентов стажироваться в Ирландию, где у неё функционирует достаточно современное предприятие по выпуску процессоров и чипсетов.

По оценкам экспертов, от 30 до 40% коллектива будущих предприятий Intel в Магдебурге по итогу окажутся приезжими из других стран. В местности, где сильны националистические настроения, им будет не так просто адаптироваться. Причем, об этом сообщает как раз издание WSJ, наблюдавшее массовые шествия сторонников подобных идей по улицам города. Кстати, сама по себе перспектива появления в Магдебурге крупного промышленного объекта не радует многих местных жителей, даже с учётом вероятности сопутствующего улучшения инфраструктурных условий.

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Ещё одной проблемой для Intel станет дорогая электроэнергия, стоимость которой в Германии в прошлом году была на 40% выше, чем во Франции и Польше. В последней из стран Intel тоже построит предприятие, но содержание немецкой площадки будет обходиться компании дороже, поскольку она будет каждый квартал потреблять примерно по 300 млн кВт‧ч. Местные власти пытаются предусмотреть субсидии для Intel на оплату электроэнергии, либо предложить компании в сотрудничестве с ними построить выделенную ветряную электростанцию.

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