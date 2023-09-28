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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML придётся сократить план поставок оборудования для EUV-литографии
В этом убеждён известный отраслевой аналитик.

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Известный аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), как сообщает ресурс Seeking Alpha, призвал читателей своего блога готовиться к сокращению компанией ASML объёмов поставок сканеров для работы со сверхжёсткой ультрафиолетовой литографией (EUV) уже в следующем году, поскольку спрос на передовую литографию в целом по рынку будет сокращаться по ряду причин.

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Источник изображения: ASML

Во-первых, компания Apple со своими 3-нм процессорами пока вынуждена сталкиваться с вялым спросом на ноутбуки и планшеты, оснащаемые ими. Отказ от повсеместного перехода на удалённую работу заметно снизил спрос на соответствующие устройства. При этом отсутствие в новых моделях планшетов и ноутбуков Apple существенных новшеств не позволяет стимулировать процедуру замены ими более старых моделей.

Компания Qualcomm сможет в текущих условиях, по мнению эксперта, продавать меньше 3-нм процессоров, чем планировалось, поскольку Huawei такие процессоры не может использовать в своих устройствах из-за санкций США, а Samsung всё более активно переходит на использование собственных процессоров Exynos. Спрос на компоненты, которые Samsung и Intel будут выпускать по технологиям 3GAP+ и 20A соответственно, тоже не так высок, как планировалось. Наконец, дополнительно спрос на передовое литографическое оборудование ограничивается готовностью производителей памяти взять приступить к расширению своих передовых мощностей не ранее 2025 или даже 2027 года.

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С другой стороны, у автора аналитической записки есть и хорошая новость. Он считает, что спрос на полупроводниковые компоненты достигнет дна в текущем полугодии и затем начнёт рост. Правда, этот момент может сдвинуться на начало следующего года или даже его второй квартал.

#apple #полупроводники #литографическое производство #asml #euv
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