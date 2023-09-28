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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Представитель Microsoft заявил, что дефицит ускорителей NVIDIA отступает
Видимо, кто-то теснит его на этом участке линии соприкосновения.

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Технический директор Microsoft Кевин Скотт (Kevin Scott), как отмечает CNBC, на недавней конференции Code заявил, что за последние несколько месяцев ситуация с доступностью ускорителей вычислений NVIDIA значительно улучшилась. Программный гигант имеет возможность оценивать существующее положение дел, поскольку Microsoft является инвестором в OpenAI — компанию, которая запустила весьма популярный сервис ChatGPT, на развитие которого как раз и требуются подобные аппаратные ресурсы.

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Источник изображения: Getty Images

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Ситуация далека от идеальной, как пояснил Скотт, но она улучшается с каждой неделей, и в целом на этом направлении впереди больше хороших новостей, чем плохих. Представитель Microsoft не стал комментировать напрямую появившиеся недавно в прессе слухи о разработке компанией собственных ускорителей для систем искусственного интеллекта, но подчеркнул, что за последние несколько лет корпорация вложила существенные средства в покупку полупроводниковых компонентов. В последние годы, как добавил технический директор Microsoft, решения NVIDIA были лучшим выбором на рынке.

#nvidia #microsoft #искусственный интеллект #дефицит #chatgpt
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