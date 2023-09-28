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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На поставках HBM3E в следующем году Micron рассчитывает выручить сотни миллионов долларов
Они начнутся уже в первом квартале.

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Память типа HBM3E в собственном исполнении Micron Technology представила ещё в конце июля, но только сейчас представителям Reuters удалось получить от руководства компании подтверждения заинтересованности NVIDIA в её использовании в составе собственных ускорителей вычислений. Работа по сертификации данных микросхем для соответствующих нужд уже ведётся, а прочие клиенты Micron тоже впечатлены сочетанием низкого энергопотребления и высокого быстродействия, предоставляемого существующими образцами HBM3E этой марки.

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Источник изображения: Micron Technology

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Свою память типа HBM3E, которая сочетает пропускную способность свыше 1,2 Тбайт/с с ёмкостью до 24 Гбайт на стек в восьмиярусном исполнении, Micron начнёт поставлять серийно в начале 2024 года. По прогнозам руководства компании, за весь следующий год выручка от реализации данного типа продукции может составить несколько сотен миллионов долларов США. С учётом готовности Samsung примкнуть к единственному поставщику HBM для нужд NVIDIA в лице SK hynix, со следующего года снабжать такой памятью американского разработчика ускорителей вычислений будут уже три компании вместо одной, а это должно положительно повлиять на доступность соответствующих компонентов.

#nvidia #micron #hbm3e
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