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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейским компаниям придётся перестроить свой бизнес в Китае, чтобы удовлетворять требованиям США
Выпускать вместо памяти, например, электронные компоненты для электромобилей.

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Как известно, власти США предъявили требования к соискателям на получение субсидий от государства, согласно которым те не могут увеличивать площадь производственных помещений на территории Китая в течение десяти лет. При использовании техпроцессов с нормами выше 28 нм предел увеличения площади составляет 10% за десять лет, при использовании более совершенных техпроцессов предел сокращается до 5%. Как поясняют южнокорейские СМИ, на которых ссылается DigiTimes, стремящимся получить субсидии США южнокорейским компаниям неизбежно придётся подстраиваться под эти требования.

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Источник изображения: AFP

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Прежде всего, ограничения на расширение производственных мощностей в Китае означают, что южнокорейские производители памяти не смогут успешно развивать свой бизнес, поскольку значительная часть их продукции как раз производится в Китае. Эксперты считают, что корейским компаниям придётся свои китайские предприятия переориентировать на выпуск востребованной на местном рынке продукции. Например, это может быть силовая электроника для электромобилей которая весьма востребована китайскими автопроизводителями. Выпускать её можно с использованием зрелых техпроцессов, но вот без некоторых инноваций на уровне используемых материалов всё равно не удастся обойтись. Впрочем, американские санкции пока никак не ограничивают производителей чипов в этой сфере.

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