На своём предприятии в Шанхае.

Компания Tesla хоть и не является изобретателем технологии литья металлических деталей под давлением, активно использует данный метод производства кузовных элементов электромобилей у себя на предприятиях. По крайней мере, монолитной деталью уже стали передняя и задняя части основания кузова, соответственно, их Tesla изготавливает при помощи гигантских прессов, установленных как в Берлине, так и в Техасе, и на крупнейшем предприятии марки в Шанхае. По информации местных СМИ, именно шанхайскому предприятию Tesla суждено осуществить новый технологический прорыв, освоив изготовление монолитного основания кузова, которое пока состоит из двух крупных деталей (передней и задней части соответственно), а также более сложной сборочной единицы между ними, которая включает и каркас, содержащий тяговую батарею.

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Источник изображения: Tesla

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Когда именно будет освоена такая технология, не уточняется. Напомним, что китайское предприятие Tesla уже какое-то время собирает недавно представленную после рестайлинга Model 3. Технология создания частей основания кузова в виде монолитных деталей была отработана на кроссовере Model Y с 2020 года, она позволила сократить операционные расходы на 40%. Китайские конкуренты типа XPeng, Geely и ZEEKR тоже присматриваются к подобной технологии изготовления кузовных деталей, поскольку она удешевляет производство (при наличии адекватных объёмов выпуска), а также снижает вес электромобиля за счёт устранения дополнительных соединительных элементов в кузове и сокращения количества примыкающих плоскостей в сборочной единице.