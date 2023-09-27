Они опасаются, что американские санкции сделают все усилия напрасными.

К следующему году власти КНР запланировали привлечь в инвестиционный фонд, поддерживающий национальную полупроводниковую промышленность, около $41 млрд средств из государственных и частных источников. Близкие к правительству структуры напрямую вложат примерно треть необходимой суммы, а вот со сбором остальной части, как сообщает издание Financial Times, у этого инвестиционного фонда могут возникнуть проблемы.

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Источник изображения: SMIC

Во-первых, государственные предприятия и муниципалитеты, которые должны стать инвесторами, до сих пор не оправились в полной мере от последствий прошлогодних санитарных локдаунов в Китае. Найти средства для взносов в указанный фонд будет непросто хотя бы по этой причине.

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Во-вторых, как поясняют авторы исходной публикации, потенциальные вкладчики фонда осознают влияние санкций США на полупроводниковую отрасль Китая, и просто опасаются, что средства будут потрачены напрасно, если американская сторона усугубит свои экспортные ограничения. В отличие от двух предыдущих стадий сбора средств, которые пришлись на 2014 и 2019 годы, сейчас власти Китая хотели бы значительную часть привлекаемых средств фонда направить на поддержку отечественных производителей оборудования для выпуска чипов. Без их прогресса обеспечить повышение технологического суверенитета КНР будет проблематично.