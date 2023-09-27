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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США близки к тому, чтобы разрешить корейским производителям памяти бессрочно закупать оборудование для своих китайских предприятий
Первично разрешение было выдано на один год, срок истекает в начале октября.

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Скоро исполнится год с того момента, как власти США ввели ограничения на поставку оборудования для производства чипов определённой номенклатуры на территорию Китая, но располагающие крупными предприятиями в КНР южнокорейские компании Samsung Electronics и SK hynix вскоре получили лицензию на год, сохранив возможность поставлять всё необходимое для работы этих предприятий оборудование в Китай. Как сообщает Reuters со ссылкой на агентство Yonhap, сейчас американские чиновники близки к одобрению бессрочных поставок такого оборудования на предприятия Samsung и SK hynix, расположенные в Китае.

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Источник изображения: Reuters

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По данным южнокорейских источников, Министерство торговли США в последнее время проводило консультации с Samsung Electronics и SK hynix по поводу перечня оборудования, которое им требуется для функционирования и модернизации предприятий в Китае. Как ожидается, в ближайшие дни будет объявлено о выдаче этим корейским компаниям бессрочной экспортной лицензии, позволяющей поставлять оборудование для выпуска чипов, использующее технологии американского происхождения, в Китай. Значительную часть своей памяти корейские компании производят именно на предприятиях в КНР, поэтому ограничение поставок оборудования сказалось бы на всём мировом рынке памяти не самым лучшим образом.

#samsung #сша #китай #санкции #sk hynix #южная корея
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