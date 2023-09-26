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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA сможет зарабатывать на облачных вычислениях до $10 млрд в год
Накручивая в «несколько концов».

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По оценкам аналитиков UBS, нынешняя выручка NVIDIA от реализации облачных компонентов DGX в размере $1 млрд является лишь бледной тенью того потенциала, который будет раскрыт после развития сегмента серверных вычислений с использованием экосистемы данного разработчика. С учётом готовых к использованию моделей и подписки на облачные сервисы, NVIDIA, по мнению аналитиков, в будущем сможет получать на этом направлении выручку в размере $10 млрд в год.

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Источник изображения: NVIDIA

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В общей сложности, как рассчитывают авторы прогноза, NVIDIA по итогам следующего года может выручить $100 млрд. Даже если направление облачных вычислений будет обеспечивать компанию десятью процентами выручки, в абсолютном выражении $10 млрд в год являются солидным по ёмкости рынком, к освоению которого стоит прилагать усилия. Исходя из предположений, что подписка на сервис DGX Cloud обеспечивает норму прибыли на уровне 60 %, аналитики UBS приходят к выводу, что в сфере реализации программного обеспечения в целом данный показатель может достичь солидных 90%.

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