И не только.

По официальной версии, задержка со строительством предприятия TSMC в Аризоне возникла из-за нехватки квалифицированной рабочей силы на этапе монтажа оборудования и инженерной инфраструктуры, в результате чего оно теперь будет введено в строй не в конце 2024 года, а только в 2025 году. По информации South China Morning Post, реализации этого проекта мешает целый клубок проблем, с которым столкнулись участники процесса.

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Источник изображения: South China Morning Post

Во-первых, как поясняет издание, TSMC не нанимает строительных рабочих напрямую, а действует в США через подрядчиков. Те руководствуются не совсем понятными критериями при отборе кадров. У местных профсоюзов, с другой стороны, возникает ощущение, что тайваньская компания просто стремится сэкономить на оплате труда и для этого готовится завезти более дешёвую рабочую силу с Тайваня. Обеспокоенность руководства TSMC высокими расходами на строительство предприятий в США действительно выражалась неоднократно, поэтому подобная точка зрения может быть не только выражением эмоций «обиженных» американских рабочих.

Из почти 12 000 привлекаемых к строительству предприятия в Аризоне рабочих только четверть является членами профсоюзов, но компания вынуждена обсуждать с представителями последних контракт на строительство второго предприятия, поэтому избежать их давления она всё равно не сможет. Кроме того, местные профсоюзы обеспокоены положением дел с обеспечением охраны труда и безопасности на стройках TSMC, хотя компания утверждает, что статистика производственного травматизма на её объектах заметно ниже средних показателей по отрасли.

Строительство передовых предприятий TSMC в США требует от участников процесса определённых специфических навыков, которые компания намерена прививать рабочим. На этой уйдёт время, и некоторые представители тайваньской стороны вообще сомневаются, что американские предприятия компании вообще когда-либо смогут повторить успех тайваньских. По крайней мере, первое предприятие TSMC на территории США существует в штате Вашингтон с 1996 года, и оно особых успехов не добилось.

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Примечательно, что специалисты TSMC не спешат переезжать в США даже на время, чтобы помогать строить и запускать предприятие в Аризоне, поскольку опасаются, что после выполнения работ по контракту просто будут никому нужны, а со временем их рабочие места неизбежно будут отданы местным жителям. При этом в Германию и Японию специалисты с Тайваня ехать готовы без каких-либо опасений, ведь там TSMC тоже будет строить свои предприятия. По сути, прогрессу американского проекта компании мешают некоторые политические предрассудки и разница в менталитете жителей двух регионов планеты.