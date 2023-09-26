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Новости Hardware Алексей Сычёв
Nissan собирается к 2030 году полностью перевести ассортимент европейских машин на электротягу
С учётом аналогичных планов Renault это вполне реалистично.

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Японская компания Nissan Motor, как сообщает Reuters, на этой неделе объявила о намерениях перейти на поставки в Европу исключительно электромобилей к 2030 году, причём как минимум одна из представленных недавно моделей такого типа будет производиться на предприятии компании в Англии. Машины местной сборки будут поставляться и в континентальную часть Европы, причём им удастся избежать 10-процентной пошлины, которая возникает при товарообороте между регионами после выхода Великобритании из ЕС.

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Источник изображения: Nissan

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До конца десятилетия Nissan собирается вывести на мировой рынок 19 новых моделей электромобилей, а к концу марта 2027 года 98% реализуемых на территории Европы транспортных средств этой модели будут в том или ином виде использовать тяговые электродвигатели. Примечательно, что компаньон Nissan по альянсу, марка Renault, ещё раньше заявила о своих намерениях перейти в Европе исключительно на электротягу к 2030 году. Ford и Stellantis тоже ставят перед собой аналогичную цель, а вот Volvo к тому времени перестанет предлагать машины с ДВС во всём мире.

#электромобили #европа #nissan #renault
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