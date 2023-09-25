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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron заложила фундамент нового предприятия в Индии
Строить его будет компания Tata Projects.

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В минувшие выходные американская компания Micron Technology провела церемонию закладки фундамента своего предприятия по тестированию и упаковке чипов, первая очередь которого будет введена в строй до конца следующего года. Как поясняют индийские СМИ, в роли генерального подрядчика выступит местная компания Tata Projects, входящая в многопрофильный холдинг Tata Group. Ему же, например, принадлежит автопроизводитель Jaguar Land Rover, а ещё Tata занимается контрактной сборкой устройств Apple и сотрудничает с NVIDIA в сфере развития серверной инфраструктуры на территории Индии.

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Источник изображения: AFP

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Как пояснили представители Micron, компания Tata Projects была выбрана в качестве подрядчика благодаря своей репутации в сфере реализации таких проектов, которые сдаются в срок и без значимых отклонений от первоначально намеченных сроков. На строящемся предприятии будет реализована передовая система очистки сточных вод, позволяющая полностью исключить появление жидких отходов и повторно использовать основную часть технической воды. Строительство предприятия обойдётся в $2,75 млрд, но власти страны и штата Гуджарат готовы покрыть до 70% расходов.

#micron #индия #полупроводниковое производство
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