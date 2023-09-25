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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На презентации Huawei никаких упоминаний о происхождении процессоров HiSilicon Kirin новейшей серии не прозвучало
Новость об отсутствии новостей — тоже новость.

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По информации Reuters, на состоявшемся сегодня двухчасовом мероприятии Huawei руководство компании ничего не говорило о происхождении процессоров HiSilicon Kirin новейшего поколения, которые легли в основу смартфонов серии Mate 60 и могут производиться по 7-нм технологии компанией SMIC в обход санкций США и их союзников. В целом, о характеристиках новых смартфонов тоже говорилось очень мало, и руководство Huawei сосредоточилось на рассказе о планшете MatePad Pro 13.2, а также умных часах и беспроводных наушниках, которые тоже получили некий процессор Huawei собственной разработки.

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Источник изображения: Reuters

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От сотрудничества с маркой Porsche компания Huawei была вынуждена отказаться, и теперь «дизайнерские» версии мобильных устройств для неё будет разрабатывать собственная студия, а гонконгский певец и киноактёр Энди Лау (Andy Lau) был назначен «послом» марки (или амбассадором, как предпочтут заявить некоторые любители англицизмов). Представители Huawei во время презентации не раз говорили о стремлении компании вырваться далеко вперёд конкурентов. Напомним, что мероприятие Huawei было посвящено двухлетней годовщине с момента возвращения дочери основателя компании и её финансового директора из Канады, где она длительное время находилась под домашним арестом.

#сша #китай #huawei #санкции #hisilicon kirin 9000s #mate 60
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