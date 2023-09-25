Отказ от импорта будет осуществляться постепенно.

По недавнему замыслу индийских властей, с первого ноября этого года должны были вступить в силу требования к локализации производства ноутбуков и планшетов, которые в своём изначальном варианте практически перекрыли бы поток импортного оборудования указанных типов в страну. Теперь, как сообщает Bloomberg, рассматриваемая программа локализации будет предусматривать более мягкие условия для зарубежных производителей ноутбуков и планшетов.

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Источник изображения: Dell

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С первого ноября начнёт функционировать информационная система учёта импорта указанных типов оборудования. По мере локализации выпуска ноутбуков и планшетов власти Индии будут ограничивать поставки импортных изделий, но строго индивидуально для каждой из компаний, в зависимости от её способности наладить выпуск продукции на территории Индии в желаемые сроки. Фактически, переходный период составит от шести до девяти месяцев, но на практике производителям всё равно придётся локализовать выпуск ноутбуков и планшетов на территории страны.