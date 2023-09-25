Переговоры с Илоном Маском уже ведутся.

Следующее предприятие Tesla должно быть построено в Мексике, но с учётом амбициозных планов этого автопроизводителя очевидно, что только им дело не ограничится. Помимо слухов об интересе Tesla к строительству предприятий в Индии и Индонезии, новый информационный повод, по данным Reuters, накануне создал премьер-министр Таиланда Сретта Тависин (Srettha Thavisin). Он заявил, что Таиланд рассчитывает получить инвестиции в размере $5 млрд от Tesla, Google (Alphabet) и Microsoft.

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Источник изображения: Reuters

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Если две последние компании предсказуемо интересуются возможностью строительства центра обработки данных, то Tesla присматривается к Таиланду, по словам политика, с целью строительства здесь предприятия по выпуску электромобилей. Данные заявления премьер-министр страны сделал после визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, где попутно имел возможность провести переговоры с руководством ряда американских корпораций, включая Илона Маска (Elon Musk). Таиланд является четвёртым по величине производителем транспортных средств в Азии, для иностранных компаний здесь создаются комфортные условия для работы, а покупателям электромобилей государство предоставляет субсидии.