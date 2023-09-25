Стажировки в компаниях отрасли будут длиться до полугода.

Как сообщает Nikkei Asian Review, японская экономика уже начала испытывать нехватку кадров в сфере информационных технологий, и к 2030 году дефицит будет насчитывать 800 000 человек. Власти страны пытаются бороться с этим, предлагая пилотную программу переподготовки зрелых сотрудников, которая в течение двух лет охватит примерно 2400 специалистов в возрасте от 35 лет и выше, не имевших опыта работы в сфере информационных технологий.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Программа переподготовки будет включать стажировку на протяжении шести месяцев в компаниях отрасли под руководством опытных наставников. Если инициатива продемонстрирует хорошие результаты, то программу переподготовки будут предлагать на постоянной основе гражданам Японии в возрасте от 40 до 50 лет и выше. Только в следующем году на эти цели будет выделено $1,35 млрд из бюджета Японии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Традиционная корпоративная культура Японии подразумевала пожизненный наём сотрудников, но в современных условиях эта практика себя изживает, и социологические исследования показывают, что за последние годы количество желающих сменить сферу деятельности японцев в возрасте от 45 до 64 лет выросло на 27%, сильнее всего среди прочих возрастных групп.