И оперативности внедрения новых транзисторных структур.

Продемонстрировав на этой неделе общественности кремниевую пластину с образцами продукции, выпущенной по технологии Intel 18A, одноимённая компания, как поясняет Business Korea, в определённой степени бросила вызов южнокорейскому гиганту Samsung Electronics именно в сфере контрактных услуг по производству чипов. Выпуск продукции по технологии Intel 18A должен начаться в массовых количествах уже в 2025 году.

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Источник изображения: Business Korea

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Samsung Electronics в то же время должна освоить серийное производство 2-нм чипов для мобильного применения, а 1,4-нм изделия будут корейской компанией освоены лишь в 2027 году. Как и полагается корейскому изданию, источник пытается отстоять честь Samsung Electronics, а потому со ссылкой на местных экспертов сообщает, что компания постарается соперничать с Intel в рамках указанных техпроцессов по уровню выхода годной продукции. Кроме того, Samsung внедрила структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA) уже в рамках 3-нм технологии, которую уже использует при серийном производстве чипов, а Intel свой аналог по имени RibbonFET предложит не ранее второй половины следующего года, когда освоит техпроцесс Intel 20A.