Но при этом всё равно будет отставать от большинства конкурентов.

В прошлом году Toyota и дочерняя марка Lexus сообща выпустили не более 24 466 электромобилей, за первые семь месяцев этого года аналогичный показатель не превысил 7400 штук, но если верить публикации Reuters, которая ссылается на откровения представителей автогиганта сотрудникам японского агентства Nikkei, уже в следующем году объёмы выпуска электромобилей обеих марок достигнут 190 000 штук.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В 2025 году тираж вырастет более чем в три раза до 600 000 электромобилей, а в 2026 году компания планирует выпустить 1,5 млн машин на электротяге, прежде чем к 2030 году это количество вырастет до 3,5 млн штук. Кажущиеся высокими темпы экспансии меркнут на фоне планов конкурентов. По сути, к концу десятилетия Toyota рассчитывает довести долю электромобилей в ассортименте своей продукции до одной трети, тогда как некоторые автопроизводители к тому времени полностью откажутся от выпуска машин с ДВС. В структуре Toyota на подобный шаг пока готова только марка Lexus, которая сделает это не ранее 2035 года. До 2026 года Toyota рассчитывает вывести на рынок десять новых моделей электромобилей, к тому времени в её распоряжении появится и пара новых типов тяговых аккумуляторов, которые улучшат потребительские характеристики машин этой марки на фоне конкурентов. Глава марки Lexus в недавнем интервью вообще не стал скрывать своих намерений учиться лучшему у Tesla и перенимать у этой компании передовой опыт.